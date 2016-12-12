Трамп потребовал доказать вмешательство России в выборы

Избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал предположения о том, что его победа была обусловлена вмешательством российских хакеров, которые навредили его конкуренту Хиллари Клинтон.

«Если бы результаты выборов были противоположными, и мы попытались бы разыгрывать карту России/ЦРУ, это назвали бы теорией заговора», — написал Трамп в своем твиттере.

Он добавил, что «пока вы не поймаете "хакеров" с поличным, очень трудно определить, кто занимался взломами».

«Почему это не обсуждалось до выборов?» — задался вопросом политик.

Трамп одержал победу во многом благодаря голосам выборщиков из трех небольших штатов — Пенсильвании, Мичигана и Висконсина.

Суд штата Пенсильвания сегодня, как передает Reuters, отклонил запрос Джилл Стайн, которая участвовала в выборах президента от Партии зеленых и добивалась пересчета голосов.