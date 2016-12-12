Новый генсек ООН принял присягу перед Генассамблеей

Экс-глава португальского правительства Антониу Гутерреш был приведен к присяге в качестве девятого генерального секретаря ООН, передает Reuters.

Официальная церемония приведения к присяге состоялась 12 декабря на заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

Действующий генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун находился на трибуне во время церемонии. Перед присягой 193 члена Генассамблеи поблагодарили его за работу и проводили генсека аплодисментами, встав со своих кресел.

После принятия присяги Гутерреш выступил с речью, заявив, что ООН следует быть «оперативной, эффективной и действенной», а также «больше думать о достижении результатов, меньше о самом процессе, больше о людях и меньше — о бюрократических процессах».

Напомним, Пан Ги Мун занимал должность генерального секретаря ООН на протяжении двух сроков подряд, то есть в общей сложности десять лет. Его преемник приступит к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.