Минздрав предложил ограничить распространение электронных сигарет в РФ

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения России Олег Салагай заявил о планах ведомства законодательно ограничить распространение электронных сигарет (вейпов) на территории РФ наравне с обычными. Соответствующие изменения могут быть внесены в проект новой антитабачной концепции. Об том пишет ТАСС.

«Мы рассчитываем на то, что до конца года мы уже опубликуем для общественного обсуждения проект этой концепции. Если говорить об электронных сигаретах, то в отношении них концепция предполагает введение законодательства, которое бы распространяло бы те же ограничения и запреты, которые действуют в отношении обычных сигарет», — пояснил Салагай.

Он отметил, что в настоящее время не решено, будет ли принят отдельный закон, или вопрос будет решен через внесение изменений в действующее законодательство России.

Салагай также отметил, что в мире нет однозначной оценки наносимого вреда здоровью вейпами. «То, что они вредны, сомнений нет. Сегодня эксперты скорее сходятся во мнении о том, что электронные сигареты потенциально могут использоваться в качестве снижения вреда только у тех когорт, которые в принципе крайне сложно отказываются от курения», — сказал он.

Отметим, что некоторые развивающиеся страны уже ввели полный запрет на электронные сигареты (Бразилия, Панама, Уругвай).