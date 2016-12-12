В Свердловской области после выборов стало несколько вице-губернаторов

В Свердловской области после реформы правительства появилось несколько вице-губернаторов. Причем первых заместителей у главы региона стало сразу два, что звучит само по себе парадоксально, сообщает Telegram-канал Gorod Ekb.

Одним «первым» стал бывший вице-мэр Екатеринбурга, «серый кардинал» Владимир Тунгусов, а другим – бывший вице-премьер области Алексей Орлов. Все последние месяцы между двумя замами шла аппаратная борьба. И, похоже, более опытный Тунгусов может победить.

По крайней мере, в администрации губернатора ходят слухи о скорой отставке Алексея Орлова – причем по собственному желанию. Говорят, что он уже подыскал себе место в одной из федеральных госструктур и покинет не только резиденцию губернатора, но и Свердловскую область.