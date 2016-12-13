Спецслужбы Абхазии предупредили о готовящемся мятеже

Служба госбезопасности (СГБ) Абхазии узнала о том, что отдельные радикально настроенные сторонники абхазской оппозиции готовятся захватить силой власть в стране 15 декабря. СГБ предупредила также о намерении мятежников физически устранить действующего президента. Об этом пишет «Интерфакс».

«15 декабря 2016 года в городе Сухум Блок оппозиционных сил готовит митинг своих сторонников с требованием отставки действующего президента Абхазии. Служба Госбезопасности располагает информацией о том, что отдельные радикально настроенные сторонники оппозиции намереваются силовым путем захватить власть и физически устранить законно избранного народом Абхазии действующего президента», — говорится в сообщении СГБ Абхазии.

Для реализации своих замыслов оппозиция планирует использовать огнестрельное оружие, а также зажигательные смеси.

После этого заявления Блок оппозиционных сил Абхазии выдвинул требование руководству СГБ предоставить информацию о лицах, замышляющих мятеж.

«В случае предоставления соответствующей информации руководители оппозиции гарантирует, что лично доставит этих злоумышленников в правоохранительные органы», — заверили в Блоке оппозиционных сил и политсовета политической партии «Амцахара».

В случае не предоставления сведений от СГБ оппозиция будет считать распространенную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки.