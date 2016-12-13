Сирийские войска взяли под контроль восточный Алеппо

Сирийские войска при поддержке ополченцев выдавили вооруженные группировки боевиков из квартала Фирдоус в восточном Алеппо, полностью взяв контроль над городом, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Либанкол», которое, в свою очередь, цитирует местных жителей.

По их словам, толпы людей в западной части Алеппо вышли на улицы, чтобы приветствовать военнослужащих сирийской армии.

Агентство Reuters со ссылкой на военный источник передает, что сирийские вооруженные силы в любой момент готовы сделать официальное заявление об освобождении восточного Алеппо от боевиков.

Глава комитета по безопасности правительства Алеппо генерал-лейтенант Заид аль-Салех сообщил, что боевики «должны либо сдаться, либо умереть».

Сирийская обсерватория по правам человека в Лондоне уточнила, что боевики покинули восточные районы Алеппо во второй половине дня 12 декабря, утратив контроль над районом Шейх-Саид.