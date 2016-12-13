Минобр предложил учить школьников «антикоррупционным стандартам поведения»

Минобрнауки РФ вынес на общественное обсуждение новую версию образовательного стандарта средней школы, в которой ученикам будет прививаться «антикоррупционное мировоззрение». Соответствующие поправки предполагается внести в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу отмечается, что школа должна сформировать у учеников 10-11 классов «способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям».

Школьники будут учиться противодействовать коррупции в рамках изучения раздела «Право» предмета «Общественные науки». Кроме этого запланировано издание учебников по «популяризации антикоррупционных стандартов поведения».

Общественное обсуждение продлится до 27 декабря текущего года.