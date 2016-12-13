В Серпухове арестовали устроившую «пьяное» ДТП экс-сотрудницу полиции

Серпуховской суд Московской области арестовал бывшую сотрудницу полиции, которая 11 декабря сбила насмерть двоих пешеходов, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ранее сообщалось, что 11 декабря в Серпухове в результате ДТП с участием сотрудницы полиции погибли два человека погибли. Сотрудница полиции была за рулем своей машины в неслужебное время. Она совершила наезд на мужчину и женщину, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Было установлено, что сотрудницу полиции зовут Анастасия Булгакова. Ей 31 год, она работала в полиции Серпухова дознавателем. В момент ДТП она находилась под воздействием алкоголя.

По факту происшествия назначена служебная проверка. Сотрудница была уволена со службы, а ее руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.