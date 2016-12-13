Эксперты назвали исполнителей кибератак на банки РФ

Международная компания ESET проанализировала хакерские атаки, которым подверглись российские банки, и пришла к выводу, что они осуществлялись тремя основными кибергруппами: Corkow, Carbanak и Buhtrap. Соответствующий доклад был представлен на конференции Virus Bulletin и опубликован на сайте. компании.

Аналитики отметили, что большинство кибератак начинались с рассылки писем с вредоносным вложением. При открытии такого файла запускается загрузка вредоносной программы, которая дает возможность хакерам контролировать компьютер. После получения доступа к системе банка злоумышленники могут вывести денежные средства.

В ESET рассказали о том, что подобные письма были замаскированы под официальную рассылку центра мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере «ФинЦЕРТ» Банка России.

Ранее стало известно, что компания «Ростелеком» успешно отразила DDoS-атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций РФ. При этом наблюдался схожий характер атак.

В начале декабря появилось сообщение о краже 2 млрд рублей с корсчетов Банка России в результате взлома системы хакерами. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.