Власти Белоруссии сообщили об успехах в сборе платы за «тунеядство»

Согласно действующему на территории Белоруссии декрету «О предупреждении социального иждивенчества» 10,8 тысячи граждан республики внесли плату за отсутствие трудовой деятельности, уточнили в пресс-службе министерства по налогам и сборам Белоруссии.

Сборы, как указано в сообщении ведомства, будут пущены на «финансирование государственных расходов». На данный момент, по подсчетам министерства, их общая сумма превысила 1,6 млн долларов.

Указанный декрет обязывает уплачивать сбор тех граждан Белоруссии, которые не участвуют в финансировании расходов государства или делают это менее 183 календарных дней за налоговый период.