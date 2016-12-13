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13 декабря 2016, 20:28
санный спорт Сочи

Сочи лишили права принять ЧМ-2017 по бобслею и скелетону

Бобслей
Бобслей
Федерация бобслея и скелетона России

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года по данным видам спорта из Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление федерации.

Новое место проведения чемпионата пока не называют. При этом ранее с инициативой принять турнир выступила Германия.

Напомним, сборная Латвии по скелетону объявила бойкот мировому первенству в Сочи. На аналогичный шаг пошли спортсмены из Южной Кореи.

Проведение чемпионата мира в России вызвало нарекания спортсменов после обнародования второй части доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором российская сторона обвиняется в поддержке допинга государством. Также отмечается, что в РФ действовали противозаконные схемы применения запрещенных препаратов спортсменами России на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

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