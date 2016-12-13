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13 декабря 2016, 11:51
Крым Украина ФСБ

ФСБ предупредила о подготовке Киевом новых диверсий в Крыму

Александр Бортников
Александр Бортников
Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил об активизации действий украинских государственных органов и радикальных организаций по проведению диверсий на территории Крыма. Об этом пишет РИА Новости.

«К активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму перешли украинские государственные органы и радикальные организации», — доложил Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Он также напомнил, что в текущем году силами спецслужбы удалось предотвратить ряд преступлений.

«В этом году ФСБ России нейтрализованы две украинские диверсионные группы, планировавшие нападения на жизненно-важные объекты полуострова», — отметил директор ФСБ.

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