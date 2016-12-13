Южнокорейские скелетонисты объявили бойкот ЧМ в Сочи

Сборная Южной Кореи по скелетону намерена бойкотировать чемпионат мира (ЧМ) по бобслею и скелетону в Сочи. Об этом сообщает агентство Yonhapnews со ссылкой на слова чиновника из Корейской федерации бобслея и скелетона (KBSF).

О бойкоте южнокорейские спортсмены задумались после обнародования второй части доклада антидопингового агентства (WADA), в которой российская сторона обвиняется в поддержке допинга государством. Также отмечается, что в РФ действовали противозаконные схемы применения запрещенных препаратов спортсменами России на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Американская сборная и скелетонистка Элизабет Ярнольд (Великобритания) также рассматривают возможность бойкота ЧМ-2017.Ранее сборная Латвии по скелетону объявила о своем бойкоте мирового первенства в Сочи.

Напомним, соревнования пройдут с 13 по 26 февраля 2017 года.