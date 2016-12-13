Навальный объявил об участии в президентских выборах

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру в выборах президента России в 2018 году, передает РБК со ссылкой на его письмо-обращение к сторонникам.

При этом Навальный заявил: «Я отдаю себе отчет в том, как сложно будет противостоять действующей власти с ее фальсификациями и пропагандистской машиной. Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет непросто».

Он заявил, что «нет сил смотреть на выборы, где кандидаты работают массовкой».

«Я хочу, чтобы 2018 год стал столкновением программ и идей, выбором не только человека, но и пути развития страны. У меня есть программа, которая лучше, чем то, что предлагают Путин и Кремль. Я не боюсь называть вещи своими именами, разоблачать не только «систему», но и конкретных людей», — заверил Навальный.

Отметим, что начал свою работу предвыборный сайт оппозиционера.

«Россия должна быть богатой, свободной, сильной страной. У нас все для этого есть: талантливые люди, природные ресурсы. Я иду на выборы с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной. Как обуздать коррупцию. Как превратить богатство России в достаток каждой семьи», — говорится в приветственном сообщении на сайте.