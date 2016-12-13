СМИ узнали о расширении центрального аппарата ЦБ

Новый член совета директоров Центробанка Ольга Полякова, которая возглавляет его главное управление по Центральному федеральному округу (ЦФО), может стать зампредом ЦБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к регулятору.

Собеседники издания отмечают, что Полякова будет курировать один или несколько новых департаментов Банка России: анализа рисков, лицензирования, ликвидации и оздоровления финансовых институтов. В настоящее время идет обсуждение ее полномочий.

О новом назначении может быть объявлено до конца текущего года.

Напомним, в настоящее время у руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной четыре первых зампреда, а также восемь зампредов.