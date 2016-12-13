Чуркин объявил о восстановлении контроля над Восточным Алеппо

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Виталий Чуркин заявил, что сирийское правительство восстановило контроль над Восточным Алеппо, передает РИА Новости.

По словам Чуркина, в настоящее время боевые действия на территории города прекращены.

Несколько часов назад постпред РФ в ООН заявлял, что «все боевики вместе с членами своих семей и ранеными в настоящее время выходят по согласованным коридорам в тех направлениях, которые они сами выбрали, в том числе в сторону Идлиба».

Происходящее Чуркин назвал контртеррористической операцией, которая, по его словам, могла завершиться в любую минуту.