Минюст предложил обвиняемому в убийстве Немцова компенсацию за отзыв жалобы из ЕСПЧ

Российская Федерация признает нарушения Конвенции о защите прав и основных свобод человека, допущенные в отношении обвиняемого по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлана Эскерханова, и готова предложить Эскерханову компенсацию. Об этом говорится в заявлении заместителя министра юстиции России Георгия Матюшкина, представляющего Россию страну в Европейском суде по правам человека и обладающего полномочиями принимать решения от имени ее правительства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Матюшкина.

Как рассказала изданию представляющая интересы Эскерханова в ЕСПЧ адвокат Роза Магомедова, ее доверитель предъявил властям России около десятка претензий, в том числе на затягивание Басманным судом рассмотрения жалоб обвиняемого на арест и его продление, а также условия содержания в СИЗО «Печатники».

По данным «Коммерсанта», в качестве «справедливой компенсации за нанесенный ущерб» Матюшкин от имени правительства России предложил 6 тысяч евро, которые предполагается выплатить в рублях по курсу Центробанка России в течение трех месяцев с того момента, как Эскерханов официально уведомит суд о своем согласии на мировую.

Матюшкин пояснил изданию, что досудебное урегулирование по делам об очевидных нарушениях прав человека — давно существующая стандартная практика, которая избавляет ЕСПЧ от завала однотипных дел, позволяет заявителю быстрее получить удовлетворение своей жалобы, а государству – сэкономить на сумме компенсации.

«Коммерсантъ» отмечает, что аналогичные жалобы в ЕСПЧ подали и четверо остальных фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова.