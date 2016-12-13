На задержанных за чтение Конституции в Москве составили протоколы

Лиц, задержанных в Москве в ходе несанкционированной акции по случаю Дня Конституции, отпустили из отдела полиции после составления протоколов, сообщает «ОВД-Инфо».

Задержанным вменили нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ – нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Отмечается, что задержанным не вручили копии протоколов, сотрудники полиции предложили вернуться за ними позднее.

Все задержанные за чтение конституции возле Белого дома на свободе!!! На всех составлены протоколы по части 5 ст.20.2. — Движение 14% (@dvizhenie14) 12 декабря 2016 г.

Напомним, 12 декабря несколько человек провели у Горбатого моста в Москве акцию – они читали вслух текст Конституции РФ. По данным СМИ, сотрудники ОМОНа задержали сначала 13 участников акции, затем еще двоих под предлогом установления личности и оформления объяснительных.

Отмечалось, что акция действительно не была согласована с мэрией Москвы.