На аукционе во Франции случайно продали неизвестный рисунок да Винчи

Ранее неизвестная работа одного из самых знаменитых художников эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была случайно обнаружена во Франции, пишет газета The Telegraph.

На рисунке изображен святой мученик Себастьян. Набросок попал в аукционный дом Tajan в марте 2016 года, его вместе с 14 другими работами принес французский врач, вышедший на пенсию Тадэ Прат, Он решил продать собранные его отцом художественные произведения.

Когда рисунок показали специалисту в области старинной живописи Патрику де Байзе, он определил, что изображение было выполнено художником-левшой (Леонардо был леворуким), а также обнаружил на обратной стороне полотна записи, написанные справа налево (что также было отличительной особенностью почерка этого художника). Эскиз прозвали «парижским Себастьяном». Имя счастливого обладателя рисунка по его же просьбе не разглашается.

Heart-pounding discovery of rare Leonardo da Vinci drawing of Saint Sebastian https://t.co/WxrlDyCDXc pic.twitter.com/AzPN0WQyiQ — The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) 12 декабря 2016 г.

На данный момент это третий известный рисунок святого мученика: первый хранится в Гамбурге, еще один — во французской Байонне. Согласно собственному каталогу художника, существует восемь подобных изображений.

В свою очередь, куратор нью-йоркского музея Метрополитен (The Metropolitan Museum of Art) Кармен Бамбах заявила, что подлинность обнаруженного в Париже аукционным домом Tajan ранее неизвестного рисунка Леонардо да Винчи бесспорна. Об этом сообщается на сайте компании.

По мнению Бамбах, произведение датируется 1482-1485 годами, на которые приходится миланский период художника. В аукционном доме эскиз оценили в 15,8 миллиона долларов.