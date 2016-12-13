Допинг-пробы российских легкоатлетов с ЧМ-2014 в Польше будут перепроверены

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) объявила о своем намерении перепроверить допинг-пробы российских легкоатлетов с чемпионата мира 2014 года, который проводился в Польше, передает AP.

На прошлой неделе были обнародованы документы, входящие в состав второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Эти документы свидетельствуют о том, что за неделю до отъезда восьми российских легкоатлетов на ЧМ в Польшу их допинг-пробы оказались подозрительными, однако впоследствии эти спортсмены фигурировали в списках как «чистые».

На данный момент неизвестно, идет ли речь о легкоатлетах, которые впоследствии были дисквалифицированы. Напомним, на мировом первенстве по легкой атлетике в 2014 году россияне завоевали второе место в командном зачете (3-2-0).