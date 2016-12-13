13 декабря 2016, 18:21
Умер глава МЧС Армении
Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Ерицян скончался на 56-м году жизни, передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
13 декабря Ерицян был госпитализирован в медицинский центр в тяжелом состоянии. По информации СМИ он страдал онкологическим заболеванием.
Ерицян возглавлял МЧС Армении с февраля 2016 года. До этого несколько десятилетий он работал в полиции страны.
Скончался Армен Ерицян https://t.co/F0sl7qxsns pic.twitter.com/kfCbzGlq0P— RT на русском (@RT_russian) 13 декабря 2016 г.
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