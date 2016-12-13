Умер глава МЧС Армении

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Ерицян скончался на 56-м году жизни, передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

13 декабря Ерицян был госпитализирован в медицинский центр в тяжелом состоянии. По информации СМИ он страдал онкологическим заболеванием.

Ерицян возглавлял МЧС Армении с февраля 2016 года. До этого несколько десятилетий он работал в полиции страны.