Суд приостановил заморозку лицензии Европейского университета

Арбитражный суд г Москвы приостановил действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге, сообщает наш источник в ЕУСПб, передает источник «Полит.ру» в вузе.

Напомним, что о распоряжении Рособрнадзора стало известно 7 декабря. 9 декабря состоялось совещание о судьбах университета у вице-премьера России Ольги Голодец. Оно было проведено в соответствии с резолюцией президента Владимира Путина на письме ректора ЕУСПб Олега Хархордина и главы Попечительского совета вуза Михаила Пиотровского.

Европейский университет в северной столице является одним из ведущих вузов России социально-гуманитарного профиля. Он известен собственной образовательной деятельностью, научной и экспертно-аналитической работой, а также изданиями, выходящими в нем и при его участии.