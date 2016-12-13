В американской тюрьме повторно казнят выжившего смертника

Верховный суд США отклонил апелляцию Ромелля Брума на вынесенный ему приговор о смертной казни за убийство несовершеннолетней, передает американский телеканал NBС. Мужчину должны были казнить в 2009 году, но тогда смертельная инъекция не сработала.

Как говорится в письменных показаниях самого Брума, в 2009 году сотрудники тюрьмы Огайо, где он отбывал срок перед приведением в исполнение смертного приговора и должен был умереть, 18 раз пытались «найти вену» у заключенного, чтобы ввести ему один из компонентов смертельной инъекции, но тщетно.

«Я пытался им помочь, сам затянул жгут на руке», — утверждает заключенный-смертник, который стал первым в истории США заключенным, приговоренным к казни, но выжившим после попытки приведения приговора в исполнение.

Адвокаты Брума пытались опротестовать повторное назначение казни на том основании, что оно может быть квалифицировано как «вторичное привлечение к уголовной ответственности за то же преступление».

Действительно, по законам США нельзя повторно судить человека по обвинению в совершении преступления, за которое он уже представал перед судом. Однако в случае Брума этот прецедент неприменим, сочли в Верховном суде.

Защитники заключенного акцентировали внимание на том, что заставлять человека дважды готовиться к смертной казни «с полным осознанием того, что в первый раз произошла ошибка», — это усиление наказания, которое по определению противоречит Конституции США.

Тем не менее суд счел, что Брум так и не понес наказания за совершенное преступление, поскольку смертоносное вещество не поступило в его кровоток и не оказало положенного действия.