В Госдуме решили устраивать перерывы с производственной гимнастикой

Депутаты Госдумы во время работы будут устраивать перерывы и проводить производственную гимнастику, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замглавы фракции КПРФ Сергея Решульского.

По его словам, председателям Госдумы «было сказано», что с «16 до 20 часов» сидеть «невозможно». «Будем делать технические перерывы, как минимум на 30 минут, проводить производственную гимнастику», — сказал Решульский.

Обсуждение возможности введения перерывов в работе депутатов подтвердил и источник издания РБК в Совете Думы.

На прошлой неделе члены партии КПРФ Тамара Плетнева и Вера Ганзя пожаловались на то, что в отдельные дни им приходится работать до 20:00. По их словам, такой график не позволяет даже покормить мужей. Кроме того, по мнению народных избранников, освещение зала Думы и его воздух не соответствуют требуемым нормам. Позже коллеги депутатов назвали их слова шуткой. В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов обещал помогать женщинам-депутатам, которые недовольны условиями работы.

Ранее депутаты Госдумы выразили недовольство введенным Вячеславом Володиным новым регламентом работы. Народные избранники заявили, что из-за борьбы с прогулами им сложно проводить выездные встречи и им не хватает региональной недели.