В Москве задержаны девять человек по делу о беспорядках на матче ЦСКА — «Спартак»

Во время обысков в Москве полицейские задержали девять человек по делу о беспорядках на матче ЦСКА — «Спартак» 29 октября. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД России.

По данным правоохранителей, задержанные являются «активными участниками, основными подстрекателями». Во время обысков у них были обнаружены и изъяты 175 патронов к травматическому оружию, муляж гранаты, холодное оружие, бейсбольная бита, средства связи и другие предметы. В МВД отмечают, что эти предметы имеют «доказательственное значение для уголовного дела».

Обыски в ходе расследования дел по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство) и ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм) были проведены по 15 адресам по месту жительства фигурантов в Москве, Владимире, Павловском Посаде и Красногорском районе Подмосковья. В следственных мероприятиях принимали участие более 100 сотрудников полиции и ФСБ. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) прошел 29 октября на стадионе «Открытая Арена» в Тушино. «Спартак» выиграл со счетом 3:1. На 69-й минуте главный арбитр остановил матч из-за того, что болельщики двух команд стали бросать петарды друг в друга. Из-за их действий дым накрыл поле. Спустя 4 минуты дым рассеялся, и матч был продолжен. После беспорядков клубы «Спартак» и ЦСКА были оштрафованы на общую сумму в 990 тысяч рублей.