СМИ сообщили об увольнении 12 чеченских военных за отказ ехать в Сирию

12 военнослужащих из Чеченской Республики уволены после отказа ехать в Сирию для участия в боевых действиях, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источники в МВД Чечни.

Сообщается, что речь идет о военнослужащих батальона военной полиции в Ханкале: «Всего "отказников" было 12 человек. Все они уволены с военной службы. Контракт с ними прекращен досрочно».

Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее сообщалось, что после появления в интернете видеозаписи сборов батальонов «Запад» и «Восток», которые часто называют чеченским спецназом, для отправки в Сирию было возбуждено уголовное дело.