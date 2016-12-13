Forbes назвал самых прибыльных голливудских актеров года

Американский журнал Forbes признал Криса Эванса самым прибыльным для студий Голливуда актером 2016 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.

По подсчетам Forbes, за каждый доллар, потраченный на гонорар артисту, создатели картин получают 135,8 доллара. Эванс известен ролью Капитана Америки в фильмах «Мстители», «Первый мститель», «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние», основанных на одноименных комиксах издательства Marvel Comics.

Лидирующие строчки рейтинга также заняли Крис Пратт, Скарлетт Йохансcон, Мила Кунис, Вин Дизель, Дженнифер Энистон, Бен Аффлек, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дженнифер Лоуренс.

Ранее Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров мира. Первая строчка списка досталась Джонни Деппу — на каждый потраченный на актера доллар Депп, по подсчетам издания, принес киностудиям лишь 2,8 доллара. В рейтинге фильмов, вышедших в прокат в нынешнем году, но не сумевших окупить затраты на съемки, первое место занял фантастический кинокомикс «Макс Стил» режиссера Стюарта Хендлера с Беном Уинчеллом и Энди Гарсией. Он заработал 4,4 миллиона долларов в мировом прокате при бюджете 11 миллионов.