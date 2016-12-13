При реконструкции центра имени Сербского украли 44 млн рублей

Правоохранительные органы выявили хищение бюджетных средств на сумму более 44 млн рублей, выделенных на реконструкцию Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Сообщение размещено на официальном сайте МВД РФ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что в ходе капремонта центра была организована преступная группа, работавшая по подложным документам. По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

«Противоправная схема хищения реализовывалась путем изготовления подложных актов приема и сдачи и справок о стоимости выполненных работ, в которых отражались завышенные и недостоверные сведения об объемах и качестве якобы выполненных работ на сумму более 44 млн рублей», - говорится в сообщении.

У фигурантов дела проведены обыски на рабочих местах и дома. В ходе мероприятий были изъяты документы, представляющие интерес для следователей. Двое из организаторов противоправной схемы по решению суда заключены под стражу. Под домашний арест помещен главный инженер института имени Сербского.

В МВД не уточнили название организации, которая занималась реконструкцией центра.