На Гайдаровском форуме – 2017 в РАНХиГС будет представлен доклад Всемирного банка

12 января, в первый день работы Гайдаровского форума – 2017, Всемирный банк представит комплексное диагностическое исследование экономической ситуации в России.

В докладе, который представят вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер и заместитель главного экономиста Группы Всемирного банка Ана Ревенга, будут проанализированы ключевые факторы, ограничивающие рост экономики России: сохраняющиеся проблемы в области инвестиционного климата, отсутствие достаточной конкуренции, материальные и нематериальные препятствия для развития инфраструктурных связей, разрыв между квалификацией трудовых ресурсов и потребностями рынка труда и другие факторы.

Кроме того, в докладе будут рассмотрены возможности для дальнейшего укрепления человеческого капитала России за счет улучшения показателей здоровья населения, а также качества образования. В исследовании выявлены три ключевые предпосылки для обеспечения более высокой траектории экономического роста: улучшение государственного управления, реформа бюджетной системы и совершенствование практики управления обширными природными ресурсами в России. Несмотря на то что основное внимание в докладе будет уделено диагностике, он также содержит ряд рекомендаций, которые помогут устранить вышеуказанные препятствия.

Гайдаровский форум – 2016

Диагностическое исследование подготовлено силами Группы Всемирного банка в ходе широких консультаций с многочисленными партнерами, в том числе с федеральными и региональными органами власти, образовательными и научно-исследовательскими учреждениями и деловым сообществом.

Гайдаровский форум проводится с 2010 г. и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

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