Геремеев не явился в суд по делу об убийстве Немцова

Экс-командир батальона «Север» внутренних войск МВД России Руслан Геремеев и его племянник Артур Геремеев не явились на допрос в качестве свидетелей по делу об убийстве известного политика Бориса Немцова. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

«Свидетели Геремеевы не явились», — сказал судья Московского окружного военного суда (МОВС) Юрий Житников.

Об их допросе ходатайствовали адвокаты семьи Немцова. Также они просили суд вызвать депутата Госдумы Адама Делимханова и его брата, главу батальона «Север» Алибека Делимханова. Суд принял решение вызвать на допрос только Алибека Делимханова, однако он тоже не пришел, сообщил политик Дмитрий Гудков.

К рассмотрению уголовного дела об убийстве Немцова по существу МОВС приступил 3 октября 2016 года. Обвинения предъявлены Зауру Дадаеву, братьям Анзору и Шадиду Губашевам, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Басманный суд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Руслана Мухудинова, который с ноября 2015 года находится в международном розыске.

Немцов был убит в центре столицы вечером 27 февраля 2015 года во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой.