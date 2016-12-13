В Кремле подтвердили «хорошие отношения» Путина с Рексом Тиллерсоном

В Кремле подтвердили «хорошие отношения» президента России Владимира Путина с главой нефтяной компании ExxonMobil Рексом Тиллерсоном, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал новым госсекретарем, передает «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

«У российских представителей, не только у президента, хорошие деловые отношения с этим человеком, и всеми он воспринимается как весьма солидная фигура со своими взглядами и точками зрения», — цитирует агентство слова Ушакова.

Он отметил, что новый госсекретарь США является «солидным и очень профессиональным человеком». Ушаков также напомнил, что Владимир Путин наградил Тиллерсона российским орденом Дружбы.

В феврале этого года Тиллерсон говорил, что у него «очень близкие отношения» с Владимиром Путиным. «Он понимает, что я бизнесмен. И я инвестировал много денег в Россию, очень удачно», — заявил он в ходе встречи со студентами Техасского университета. В свою очередь, издание The Wall Street Journal отмечало, что Тиллерсон вошел в состав руководства ExxonMobil в том числе и благодаря заключению сделки с Путиным о запуске нефтяного проекта на Дальнем Востоке.

О том, что Тиллерсон станет новым главой Госдепартамента США, Дональд Трамп официально объявил 13 декабря. В интервью FoxNews Трамп он назвал Тиллерсона «игроком мирового уровня» и добавил, что его преимуществом является опыт в проведении крупных сделок с Россией и связи с Путиным. Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве принимают назначение Тиллерсона на пост госсекретаря США и готовы с ним работать.