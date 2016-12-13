Горбачев допустил создание нового СССР‍

Первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченном к 25-й годовщине распада Советского Союза, допустил восстановление союзного государства в прежних границах, сообщает ТАСС.

«Советского Союза — нет, а Союза — да». «В прежних границах и с тем же составом, добровольно… Я считаю, что новый Союз может быть»,— цитирует агентство ответ Горбачева на соответствующий вопрос.

Михаил Горбачев заявил, что он не снимает с себя доли ответственности за распад СССР, однако подчеркнул, что «отстаивал Союз до конца». «Я думаю, что наиболее серьезно, по-крупному, последствия пошли после ГКЧП»,— предположил он.

В интервью бывший политик также рассказал, что видел проявления «властолюбия» Бориса Ельцина еще в бытность его партийным руководителем. «Он очень переживал и очень был недоволен, отсюда все его протесты, что он не член Политбюро…», — заявил Горбачев.