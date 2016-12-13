Госдеп не смог прокомментировать новость о сирийском перемирии

Американское внешнеполитическое ведомство прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о том, что в сирийском городе Алеппо было достигнуто перемирие, передает Reuters.

По словам официального представителя Госдепа США Джона Кирби, американские власти в курсе появления сообщений о перемирии в Алеппо, но не имеют подтверждений или опровержений этой информации.

«Мы видели некоторые сообщения о перемирии, выработанные Турцией и Россией. Но, поскольку у нас нет достаточной информации, я не могу подтвердить их», — сказал Кирби.

Напомним, ранее постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин сообщил, что сирийские власти взяли под контроль восточные районы Алеппо.