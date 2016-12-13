13 декабря 2016, 23:14
Госдеп не смог прокомментировать новость о сирийском перемирии
Американское внешнеполитическое ведомство прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о том, что в сирийском городе Алеппо было достигнуто перемирие, передает Reuters.
По словам официального представителя Госдепа США Джона Кирби, американские власти в курсе появления сообщений о перемирии в Алеппо, но не имеют подтверждений или опровержений этой информации.
«Мы видели некоторые сообщения о перемирии, выработанные Турцией и Россией. Но, поскольку у нас нет достаточной информации, я не могу подтвердить их», — сказал Кирби.
Напомним, ранее постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин сообщил, что сирийские власти взяли под контроль восточные районы Алеппо.
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