ЦИК назвал условие регистрации Навального на президентских выборах

Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина напомнила об уголовном деле, фигурантом которого является оппозиционер Алексей Навальный, и сообщила, что участие Навального в президентских выборах в 2018 году будет зависеть от результатов пересмотра дела, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Навальный объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства. При этом он отметил, что понимает: даже зарегистрировать свою кандидатуру ему будет просто.

Однако Майя Гришина отметила: «Конечно, будет зависеть от исхода пересмотра и от тех документов — если он вдруг будет баллотироваться — которые он захочет нам представить. В любом случае, сейчас более развернутого комментария дать невозможно, потому что нет — у меня, например, — никаких юридических сведений по этому вопросу».

Напомним, в ноябре Верховный суд России отменил приговор по делу о мошенничестве в компании «Кировлес», обвиняемым по которому проходил Навальный, направив дело на новое рассмотрение.