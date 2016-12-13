Минспорта удивил отказ IBSF в проведении ЧМ по бобслею и скелетону в Сочи

Глава российского министерства спорта Павел Колобков, комментируя решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) перенести ЧМ-2017 из Сочи, заявил, что удивлен и самим этим шагом, и способом его подачи, передает «Р-Спорт».

По словам Колобкова, проведение чемпионатов мира регламентируется соглашением, содержащим перечень условий его расторжения, — и этот документ по-прежнему продолжает действовать.

«Нам надо тоже очень внимательно сейчас посмотреть соглашение, которое заключила наша федерация с международной. Мы будем выяснять все эти вопросы и принимать дальнейшие решения», — пояснил глава Минспорта РФ.

Подход IBSF, которая сообщила о своем решении по Сочи через публикацию на официальном сайте федерации, Колобкову показался странным, поскольку, по его мнению, начинать следовало с установления контакта с соответствующей федерацией в России.

«Странный вопрос общения международной федерации с российской — через прессу. Но это, видимо, какой-то новый способ», — прокомментировал министр.

Напомним, 13 декабря стало известно о решении IBSF перенести чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону из Сочи, причем место на замену до сих пор не выбрано.

В Кремле, комментируя эту новость, назвали решение федерации политизированным, а глава Федерации бобслея России Александр Зубков признал невозможность повлиять на ситуацию.

Предполагалось, что ЧМ по бобслею и скелетону состоится в Сочи 13-26 февраля.