Рогозин рассказал о проектировании российского суперледокола

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин рассказал о начале проектирования Крыловским центром суперледокола, который сможет работать на льду, превышающем 4,5-5 метров толщиной, передает ТАСС.

«Проект уже формируется в Крыловском научном центре, в Санкт-Петербурге. Они эту задачу получили и вчера (12 декабря) как раз мне доложили, что ее начали выполнять», — пояснил Рогозин.

Вице-премьер сообщал ранее о планах создать в России ледокол, который сможет работать пробивая пятиметровый лед: «Мы принимаем решение о начале разработки, пока речь идет о разработке проекта, но скоро будет принято уже окончательное государственное решение, о создании ледокола супер-класса, сверхкласса, ледокола-лидера мощностью более 110 МВт».

Рогозин отмечал ряд преимуществ такого мощного ледокола. «Это означает, что мы можем вскрыть в любое время, в любой сезон, при любой погоде, при самых неблагоприятных условиях лед, обеспечивая безопасную проводку не только существующих видов транспорта, которые работают в арктической зоне, но и в том числе и газовозов самого крупного класса дедвейтом не менее 30 тысяч тонн», — говорил он.