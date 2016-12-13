Нацразведка США и ФБР не подтвердили данные ЦРУ о российских кибератаках

Управление Директора Национальной разведки (ODNI) США не нашло доказательств утверждениям Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о том, что работающие на Россию хакеры способствовали победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента, передает Reuters со ссылкой на несколько высокопоставленных источников.

При этом в управлении на стали ставить под сомнение само заключение ЦРУ. По словам источника, ODNI не утверждает, что ЦРУ ошиблось, но указывает, что оно не смогло доказать умысел. Отмечается, что официальный представитель управления Директора национальной разведки этот вопрос комментировать отказалась.

Как добавляет Reuters, из-за недостаточных фактов поддерживать заключение ЦРУ отказалось и ФБР, чьи стандарты предоставления доказательств требуют, чтобы они были пригодны для суда.

Как пояснил один из источников агентства, заключение ЦРУ исходило из суждения, что работающие на Россию хакеры взломали ресурсы и демократов, и республиканцев, а в ходе предвыборной кампании опубликованы, в частности, на сайте WikiLeaks, были только материалы демократов.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал предположения о том, что его победа была обусловлена вмешательством российских хакеров, которые навредили его конкуренту Хиллари Клинтон, и потребовал доказать факты такого вмешательства.