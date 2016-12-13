Пентагон сообщил о ликвидации в Сирии организаторов терактов в Париже

В результате авиаударов международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Ракка погибли три ключевых лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает агентство Associated Press.

По данным Пентагона, двое из них имели прямое отношение к организации терактов в Париже 2015 года. Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, выступая перед американскими военными летчиками на базе ВВС в Италии.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны США Питер Кук уточнил, что авиаудар по Ракке, в результате которого были убиты главари ИГ, коалиция во главе с США совершила 4 декабря.

Двое ликвидированных террористов — Сахал Гурмат и Самми Джеду — участвовали в организации терактов в Париже в ноябре 2015 года. Валид Хаммам, третий убитый лидер ИГ, был заочно осужден в Бельгии за участие в организации попытки теракта, которая была предотвращена в 2015 году.