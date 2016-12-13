ЕСПЧ обязал РФ компенсировать Каспарову задержание на «Марше несогласных»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить шахматисту Гарри Каспарову 8 тысяч евро за задержание на «Марше несогласных» в ноябре 2007 года. Соответствующее решение опубликовано пресс-службой суда.

Компенсации в ЕСПЧ также отсудили член исполкома «Другой России» Александр Аверин, правозащитник Лев Пономарев, а также еще четверо активистов. Суд постановил выплатить им по 5 тысяч евро в качестве компенсации и оплатить судебные издержки в размере 3 тысячи евро на каждого

Активисты были задержали по пути от проспекта академика Сахарова до Чистопрудного бульвара во время протестной акции. Каспаров был отпущен из полиции через несколько часов, а Аверин — только через два дня. Как установил Евросуд, были нарушены права задержанных на свободу собраний, справедливое судебное разбирательство, а также на свободу и личную неприкосновенность.

Ранее, в октябре, Гарри Каспаров, который в 2013 году переехал из России в США, выиграл дело против России в ЕСПЧ о задержании в аэропорту Шереметьево в 2007 году, из-за чего оппозиционер не смог посетить «Марш несогласных» в Самаре. Тогда пограничники задержали шахматиста, конфисковали его билет и забрали паспорт, отпустив через пять часов. Кроме того, в апреле 2007 года Каспаров выиграл в ЕСПЧ иск за незаконное задержание на «Марше несогласных». Тогда Евросуд потребовал от властей России выплатить 10 тысяч евро.