«Открытая Россия» обучит 400 кандидатов в муниципальные депутаты в Москве

Проект «Открытая Россия» Михаила Ходорковского подготовит 400 кандидатов для участия в муниципальных выборах в Москве с последующим выдвижением на должность мэра столицы, сообщает РБК со ссылкой на участников запущенной школы подготовки депутатов.

Заявленной целью школы является гарантированное выдвижение не менее ста кандидатов в депутаты, так как для выдвижения мэра нужно 110 подписей муниципальных депутатов. Собеседники подчеркивают, что движение не будет заниматься финансовой поддержкой кандидатов, чтобы избежать давления со стороны властей.

В «Открытой России» также признают готовность скрыто поддерживать выдвиженцев от других партий. Как рассказал изданию директор проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев, запросы уже поступали от кандидатов из «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.

Уточняется, что воспитанников школы подготовки депутатов будут учить «методам эффективных общественных кампаний, основам московского законодательства, способам правильного сбора подписей, публичным выступлениям». При этом кандидаты должны разделять ценности «Открытой России»: выступать за независимый суд, конкурентную экономику и сменяемость власти на свободных выборах.