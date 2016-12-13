СМИ сообщили о попытке Хорошавина оспорить арест имущества

В Конституционный суд России поступила жалоба бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, арестованного по обвинению в получении взятки, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, истцами выступают также бывшая жена Хорошавина Ирина и его совершеннолетний сын Илья. Все трое считают, что положения ст. 17 федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам» и ст. 235 Гражданского кодекса РФ нарушают их конституционные права.

Истцы утверждают, что принудительное изъятие в соответствии с указанными нормами в доход государства имущества чиновника и членов его семьи, законность происхождения которого не подтверждена, приводит к нарушению принципа презумпции невиновности подозреваемого в коррупции чиновника и его права не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Кроме того, указанные законы не ограничивают оснований, по которым прокуратура может взыскивать через суд имущество декларанта, говорится в заявлении.

Напомним, Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 5,6 млн долларов. Президент РФ Владимир Путин снял с Хорошавина губернаторский полномочия в связи с утратой доверия.

Хорошавин содержится под стражей, к настоящему времени расследование дела завершено, экс-губернатор и его адвокаты знакомятся с материалами дела.