Киселев упрекнул деловые СМИ в нелюбви к отечественному бизнесу

Телеведущий и генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обвинил российские деловые СМИ в неудовлетворительном освещении деятельности отечественного бизнеса, передает RNS.

«Пресса и, в том числе, так называемая деловая пресса, она недостаточно уделяет внимания нашему бизнесу и поискам путей экономического роста страны. Мы никак не можем понять, что этот бизнес нам родной. Надеяться нам больше не на что — только на наш бизнес», — подчеркнул телеведущий на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Дмитрий Киселев также отметил, что в России по-прежнему к бизнесу относятся подозрительно и видят в предпринимателях «буржуев по традиции». Российские журналисты, по его словам, «стыдливо» не упоминают названия компаний. «Думаем, что либо нас заподозрят, что мы взяли за это деньги, либо мы действительно должны взять за это деньги — то есть, мы не рассказываем о компании», — сказал телеведущий.

По словам Киселева, происходящее с российским бизнесом и его освещением в СМИ можно понять, находясь на территории Украины. «Вот я там пожил, и когда смотришь, вот там любое упоминание бизнеса это некий пиар, это некая реклама... Вся пресса стала продажной», — рассказал Киселев.

Ранее, в октябре, член совета директоров Альфа-банка Петр Авен отметил негативное отношение россиян к бизнесменам и констатировал, что предпринимательство в России воспринимается как «полупреступная деятельность». Авен при этом высказал мнение, что такое отношение является следствием «нашего исторического развития» и быстро не изменится.