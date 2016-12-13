В Минобороны назвали авторов кино о «российских бомбардировках» Сирии

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что постановочные сцены «российских бомбардировок» в Алеппо снимали спецгруппы боевиков. Об этом пишет ТАСС.

«Все заявления с высоких западных трибун со ссылками на "сообщения активистов", а также "кино" о якобы "российских бомбардировках", "расстрелах" и другие постановочные сцены снимали специальные телегруппы боевиков», — рассказал представитель ведомства.

Он также опроверг информацию о том, что в сирийском Алеппо 250 тысяч мирных жителей остались в блокаде, передает агентство РИА Новости. «Все театрализованные крики якобы в защиту "оставшихся в блокаде 250 тысяч" мирных жителей Алеппо, которыми особо отличились отдельные представители британского руководства и его коллега из Франции — не более чем русофобское пустозвоние», — пояснил Конашенков.

Генерал-майор заверил, что более 100 тысяч человек были использованы террористами в качестве живого щита, но при первой возможности они покинули опасные районы и получили необходимую помощь и питание.

«Все наши обращения к западным коллегам и международным организациям направить обещанную ими гуманитарную помощь вырвавшимся из террористического анклава Алеппо мирным жителям так и остались без ответа», — сказал Конашенков.

Ранее сообщалось о том, что 98% территории Алеппо находится под контролем армии Сирии.