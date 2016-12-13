Песков прокомментировал переговоры Савченко с лидерами ЛНР и ДНР‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречи депутата Верховной рады Надежды Савченко с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не могут носить официальный статус, однако Россия готова к диалогу. Об этом пишет РИА Новости.

«Вы знаете, в данном случае, конечно, подобные контакты не могут носить какого-то межгосударственного или еще какого-то официального статуса, но, безусловно, с российской стороны всегда была готовность разговаривать с теми, кто желает такого диалога, кем бы он ни был. И российская сторона всегда указывала на безальтернативность постепенного налаживания в том или ином формате диалога между Киевом и представителями Донбасса», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что конкретные результаты действий Савченко будут зависеть от того, «насколько президент и правительство Украины придают значение подобным контактам и насколько они могут использовать эти контакты для получения информации из первых рук».

Напомним, Савченко провела переговоры в Минске с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. В ходе встречи обсуждался обмен пленными по формуле «всех на всех».

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала такие действия со стороны Савченко недопустимыми. Савченко покинула партию объединения.