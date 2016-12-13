Лавров ответил на антироссийскую критику G7 по поводу Сириии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал критику стран «большой семерки» в адрес Москвы за то, что она якобы чинит препятствия при доставке гуманитарной помощи в Сирию, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, подобного рода нападки — это «неправда», появляющаяся от безысходности, ощущаемой странами «большой семерки».

Глава МИД России подчеркнул, что ситуацию в Сирии следует оценивать с точки зрения требований, выдвинутых в резолюции ООН, а не по «односторонним заявлениям наших партнеров западных из США, Европы».

«Нас обвинили в том, что мы якобы удерживаем правительство САР от того, чтобы оно дало согласие на гуманитарный план ООН. Это тоже неправда. Правительство Сирии свое согласие дало, другое дело, что боевики так толком и не подписались под этим планом, а то, что западная "шестерка" заявила о будто бы имеющемся согласии боевиков, — это тоже неправда», — пояснил российский министр иностранных дел.

Напомним, 7 декабря глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что только Евросоюз и ООН поставляют гумопомощь в Сирию, но при этом не имеют доступа в восточные районы города Алеппо.