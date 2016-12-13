Ущерб Приморью от тайфуна «Лайонрок» оценили в 7 млрд рублей‍

Ущерб от тайфуна «Лайонрок» в Приморье превысил 7 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

«Она [сумма ущерба] подсчитана, составляет более 7 млрд рублей. Самая большая сумма — 3,7 млрд рублей — это восстановление дорог. 1,3 млрд рублей — это выплаты гражданам, они в основном завершены», — заявил Миклушевский в эфире ГТРК «Владивосток».

Губернатор при этом отметил, что почти все расходы возьмет на себя центр. «Эти 7 млрд рублей будут нам выделены, часть на выплаты компенсаций пострадавшим направлены из краевого бюджета, но почти все остальные выплаты будут произведены за счет федерального бюджета», — пояснил он.

В начале сентября правительство выделило Приморью 718 млн рублей в связи с тайфуном. Тогда же стало известно о том, что в Приморье зафиксированы случаи попыток продажи собранной для жителей гуманитарной помощи.