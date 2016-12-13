54 объекта внесли в «четвертую волну» сноса самостроя в Москве

Мэрия Москвы в третий раз расширила список построек, которые контролирующие органы считают самовольными и подлежащими сносу, сообщает РИА Новости.

13 декабря на заседании правительства столицы власти обновили перечень объектов самовольного строительства, которые пойдут под снос в рамках «четвертой волны». Их общая площадь 19,368 тысячи квадратных метров. В общий список добавились 54 объекта, таким образом в перечне теперь их насчитывается 308.

РИА Новости отмечают, что подробный список пока не опубликован на сайте столичной мэрии. Снос начнется через два месяца после официальной публикации списка.

В свою очередь, в Госинспекции по недвижимости журналистам рассказали, что в него попали 14 объектов в Северо-Восточном, восемь в Южном, а также по семь в Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном округах столицы. Крупнейших из новых намеченных под снос объектов — торговый центр «Персей» рядом с выходом из метро «Водный стадион» площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.

Власти города впервые начали сносить постройки, признанные самостроем, в феврале 2016 года. Третий этап сноса состоялся 5 декабря, но тогда принудительно демонтировали только четыре объекта — остальные 39 добровольно разобрали сами владельцы. За добровольный снос мэрия выплачивает компенсацию по 55,5 тысячи рублей за квадратный метр павильона.