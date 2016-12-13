13 декабря 2016, 00:46
Правящая партия Македонии выиграла парламентские выборы
На парламентских выборах в Македонии, согласно результатам подсчета 100% голосов, лидирует правящая партия ВМРО-ДПМНЕ, передает Reuters.
Государственная избирательная комиссия Македонии уточнила, что в итоге партия набрала 38,12% голосов и получил 51 место в парламенте страны.
Главный конкурент ВМРО-ДПМНЕ — партия Социал-демократический союз Македонии — получила 36,66% голосов, которые дают ей право на 49 парламентских мандатов.
По подсчетам македонского избиркома, явка на парламентских выборах достигла 66,82%.
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