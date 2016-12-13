Экс-глава администрации Обамы написала о нем полную критики книгу

Экс-заместитель руководителя администрации президента США по оперативным вопросам Алиса Мастромонако заявила о своих планах устроить презентацию собственной книги о работе под началом Барака Обамы, передает Associated Press.

Компания-издатель книги Hachette Book Group уточнила, что воспоминания Мастромонако носят позитивный характер, но при этом «полны критики» и содержат исчерпывающую информацию о событиях, происходивших в окружении Обамы.

Мастромонако восхищается действующим президентом США, выделяет такие его качества, как решимость и стойкость в исполнении обязанностей главы государства.

При этом бывшая заместитель главы администрации Белого дома намеревается поведать о целом ряде случаев, никогда не становившихся достоянием общественности.

Например, среди воспоминаний Мастромонако — рассказ о встрече с королевой Великобритании в джинсах и драке с охранниками президента Афганистана Хамида Карзая.