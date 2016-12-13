Путин и Меркель обсудили транзит газа из РФ в ЕС

Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель побеседовали по телефону, обсудив поставки газа из РФ в Европу через Украину, сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, Украина чинит препятствия к обсуждению вопроса о закупках российского газа, тем самым создавая угрозу для транзита голубого топлива из РФ в Евросоюзе.

Также Путин проинформировал Меркель о действиях РФ по борьбе с международным терроризмом и гуманитарной помощи, направляемой в Сирию.

В сообщении Кремля подчеркивается, что разговор между двумя лидерами состоялся по инициативе германской стороны.